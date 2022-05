AMLO quiere ganar siempre las elecciones, para eso es la reforma electoral: Loret de Mola

"Ojo con esto: los que quieran ser consejeros y magistrados tienen que haber sido postulados ¿por quién creen? Por el presidente, por el Congreso donde Morena tiene mayoría, y por el Poder Judicial, donde López Obrador tiene el control. Entonces, así como que usted diga 'los va a elegir el pueblo' pues no, y así como que vayan a ser muy imparciales y autónomos, pues tampoco", aseveró Loret de Mola.

El periodista subrayó que, para ser votados, los candidatos a consejeros y magistrados electorales deben ser postulados por el presidente de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, los cuales se encuentran bajo el control de AMLO, según el opositor. En ese sentido, Loret advirtió que la reforma electoral de AMLO no es precisamente muy democrática.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.