"AMLO quiere imitar a Donald Trump": Riva Palacio sobre amenaza de abandonar el T-MEC

"Si Trump tenía que cumplir su amenaza, sería un fuerte golpe para Estados Unidos en efecto, pero no dejaría de ser la principal economía del mundo", dijo.

"En declaraciones confusas, (AMLO) dejó abierta la posibilidad de salirse del T-MEC, y corrigió después señalando que eso no beneficiaría a ninguno de los dos países. Parecía una esquizofrenia política, pero no lo era", señaló Riva Palacio.

El columnista relató que el polémico planteamiento de AMLO fue en respuesta a la advertencia del canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quienes le dijeron que la controversia con USA y Canadá no podría ser ganada en un arbitraje independiente .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.