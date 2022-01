AMLO quiere que Banamex sea adquirido por empresarios mexicanos; "nos gustaría que se mexicanizara", dice

México.- Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que le gustaría que Banamex sea adquirido por empresarios mexicanos y, que con ello, este banco se pueda "mexicanizar".

Lo anterior, luego de que esta semana Citigroup informará que pondrá a la venta todo su negocio minorista en México, lo que incluye la marca Banamex y su cartera de tarjetas, créditos e hipotecas, a fin de centrarse únicamente en el mercado mayorista y financiero, operación que ya ha hecho en otros países.

Mediante un video subido a sus redes sociales oficiales, el presidente López Obrador refirió que empresarios como Carlos Slim, de Inbursa; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, y Carlos González, de Banorte, podrían comprar Banamex, celebrando que estos hayan expresado su interés en dicho banco.

Acompañado por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, desde la oficina presidencial el mandatario federal aseguró que la venta de Banamex traerá consigo el pago de impuestos.

En este sentido, López Obrador dejó en claro que la decisión de vender la marca Banamex tiene que ver con un plan interno de Citigroup y no tiene relación alguna con la economía mexicana.

“Miren está el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda, y estamos hablando sobre la venta de Banamex. Esto tiene que ver con una política de Citigroup, de regresar a lo que originalmente era como banco mayorista, y dejar la banca de consumo en todo el mundo", refirió.

Manifestó sus esperanzas en que la venta de Banamex es algo bueno para México, afirmando que mediante medidas no autoritarias se podrá buscar lograr mexicanizarlo, recordando que en antaño este pertenecía a los mexicanos.

“Desde luego se tiene que pagar el impuesto, pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex, regresar Banamex a México. Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo. Él tiene ya Banco Azteca y yo creo que tienen los recursos suficientes para hacerlo, lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, de Inbursa, de Carlos González, de Banorte, de otros", expresó.

No obstante, aclaró que a pesar de que desea que los banqueros mexicanos sean los que se queden con Banamex, ello no significa que se cierre esta posibilidad a los inversionistas extranjeros, asegurando que su gobierno no está en contra de ellos.

“Nosotros no estamos cerrados, no somos chauvinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco”, subrayó el jefe del Ejecutivo Federal.