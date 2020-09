AMLO rechaza anomalías en Indep tras renuncia de Jaime Cárdenas; es "asunto politiquero"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya anomalías dentro del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) luego de que Jaime Cárdenas García, renunciara a su cargo como director del organismo acusando prácticas de corrupción a nivel interno.

En La Mañanera de este jueves 24 de septiembre, el mandatario mexicano calificó como un "asunto politiquero" las denuncias del director del Indep y subrayó que no ha recibido ningún reporte sobre alguna irregularidad dentro del organismo, pero de igual manera habrá una investigación si existen denuncias.

Si hay denuncias se va a investigar como tiene que ser, pero esto es más que nada un asunto politiquero, no hay nada de qué preocuparnos, pero yo les voy a estar informando diariamente, si no existieran Las Mañaneras atados de pies y manos", aseguró AMLO.

A través de una carta de cinco cuartillas, Jaime Cárdenas anunció ayer miércoles su renuncia como director del Indep, denunciando probables irregularidades como mutilación de joyas, contratos favorables a empresas y conductos de servidores públicos contrarias a las normas, por lo que dio a conocer que se presentaron denuncias administrativas al órgano interno de control.

También enumerosa los riesgos principales que enfrenta el Indep, los cuales vienen de administraciones pasadas, como la falta de liquidez para cumplir con las liquidaciones de Ferrocarriles Nacionales de México y de Luz y Fuerza del Centro, de las cuales se deben más de mil millones de pesos a trabajadores.

Sin embargo, el presidente López Obrador reaccionó a la noticia asegurando que Jaime Cárdenas renunció al Indep porque no quiso combatir la corrupción dentro del organismo por "miedo" y "falta de ganas".

Era lo que tenía que hacer (Cárdenas), pero no le entró. Ayer hablábamos que para ser un servidor en un proceso de transformación se necesitan ganas, convicciones, arrojo y no rendirnos. Ayer dije que el que se aflige se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, nos inmovilicemos y no hagamos nada", dijo AMLO.