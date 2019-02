AMLO rechaza dictaduras e imposiciones 

Iguala.-Durante una gira de trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que rechaza las dictaduras y las imposiciones en los países y se pronunció por la democracia y la justicia.



Ante cientos de estudiantes de escuelas de Guerrero, el Primer Mandatario evocó y criticó el golpe de Estado en contra del Gobierno de Salvador Allende en Chile, ocurrido en 1973.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las dictaduras e imposiciones en los pueblos. | Reforma

¿Saben qué decía un presidente que yo admiro mucho, porque son de esos hombres que nunca mueren o que cierran los ojos y se quedan velando; un gran presidente que fue víctima de un golpe de Estado, Salvador Allende, presidente de Chile, que fue un ejemplo para muchos de nosotros?, planteó.

Yo estudiaba cuando dieron ese golpe de Estado, en el primer año de la Facultad de Ciencia Política, y me marcó ese acto arbitrario, autoritario.Por eso yo no acepto las dictaduras, las imposiciones. Por eso quiero que en México y en todos los pueblos del mundo haya democracia y haya justicia, asentó.López Obrador celebró la participación en su Gobierno de los jóvenes, a quienes encomendó defender su legado, y dijo "ustedes van a recibir la estafeta, ustedes son el relevo generacional. Nosotros les vamos a dejar avanzado ya el trabajo y ustedes se van a encargar de que no haya retrocesos, ya no dar para atrás, todo hacia adelante".Nada de retrogradar, como quieren los conservadores. Este movimiento ya inició y va a continuar cambiando, modificando los estilos de gobiernos autoritarios, los estilos de gobierno corrupto, para que siempre haya dignidad, justicia, felicidad, en nuestro pueblo, sostuvo.