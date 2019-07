AMLO rechaza la reelección porque cree en el sufragio efectivo

Este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó ante un notario el compromiso de no reelección.

Sin embargo explicó que su decisión de no reelegirse se debe a que es maderista y cree en el sufragio efectivo no reelección. "Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia. Tengo que hacer esto (la firma) porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores, además es muy buena la polémica", afirmó