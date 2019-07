AMLO rechaza persecución contra Peña Nieto

México.- Durante su conferencia de prensa que encabezó hoy en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no existe ninguna persecución contra su antecesor Enrique Peña Nieto.

AMLO detalló que si su gobierno no persigue a "quienes cometieron fraude en las elecciones pasadas (2006 y 2012), tampoco persigue al ex mandatario priista.

En el caso del presidente Peña Nieto, la misma noche de la elección le hice un reconocimiento porque a diferencia de otros presidentes él no se metió para hacer un fraude, como se padeció en el 2006, fundamentalmente, expresó.

Además el actual presidente dijo que en su administración no persiguen a los que hicieron fraude en el 2006, "¿no hubo fraude? Porque lo reconocieron y se sentían hasta orgullosos, pero no, no queremos eso (...), la instrucción es: hay pruebas de corrupción, procedan. ‘Ah, pero se trata de no sé quién’, ¡procedan! Pero si no hay pruebas pues no se puede", expresó.

Por otra parte López Obrador también habló sobre Felipe Calderón y pare de lo que fue su administración en los años 2006 al 2018.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó que el ex presidente Felipe Calderón solo confiscó una pistola en un año.

Al echar a andar un operativo en aduanas, solo se confiscó una pistola calibre 22, mencionó AMLO ante medios de comunicación.

Además dijo que en esa administración construyó una instalación que costó mucho dinero, sin embargo permitió que se introdujeran armas al país.

"En ese tiempo se permitió que se introdujeran armas para un operativo. Eso ya no pasa", afirmó Andrés Manuel López Obrador quien en tres ocasiones buscó la presidencia de México.