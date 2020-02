AMLO recibe al padre Alejandro Solalinde en Palacio Nacional

Me reuní con el padre Solalinde, auténtico seguidor de Cristo.

Recordé que Juárez fue anticlerical, pero no antirreligioso. Inclusive Ignacio Ramírez "El Nigromante", que entre los liberales era el más radical en este aspecto, decía: «Yo me hinco donde se hinca el pueblo».