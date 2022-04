AMLO recibe en Palacio Nacional a diputados de la 4T que aprobaron reforma sobre litio

CDMX.- El presidente AMLO recibió en Palacio Nacional a diputados de Morena, PVEM y PT que aprobaron la reforma sobre el litio, con el pretexto de hablar sobre la fallida reforma eléctrica así como la reforma electoral.

Este jueves 28 de abril de 2022, los diputados de la 4T arribaron a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les agradecería por votar a favor de la reforma a la Ley Minera tras el freno a la reforma eléctica.

Sin embargo, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, rechazó que la nacionalización del litio sea el motivo de la reunión en Palacio Nacional, asegurando que él sólo acude a "saludar al presidente".

Por su parte, el morenista Antonio Pérez Garay relató que se reúnen para "ver los temas de lo que sucedió con la reforma eléctrica, vamos a ver temas de la reforma electoral, pero más que nada es un saludo, esto es ver la línea del futuro, estamos construyendo el México del futuro".

Formados en fila sobre la Calle Moneda, hubo poca esperanza de que la reforma electoral que sustituye al INE, elimina a legisladores plurinominales y regidores sea aprobada, ya que el bloque oficial de 278 legisladores no reúne por sí solo los votos, pero la mayoría dijo que quienes voten en contra deberán enfrentar "al pueblo".

"Confiamos en el ejercicio de la política, y el hecho de que no haya existido un acuerdo en un momento no quiere decir que no vaya existir un acuerdo en otro momento. La política se ejerce todos los días en todo momento y nosotros vamos a seguir haciéndolo", expresó el morenita Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados.

Desde temprana hora legisladores de la 4T se formaron para ingresar a Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

Por su parte, la diputada del PT, Ana Karina Rojo, la primera de la fila por llegar a las 7 de la mañana a formarse, descartó que la reforma electoral vaya a ser aprobada.

"Yo creo que no va a pasar, ya estamos viendo la oposición cómo se está moviendo, pero es importante que se vea, conocer esta reforma cómo viene. Ellos tienen intereses y ya veremos cómo será la discusión", aseveró.

A la reunión con AMLO también acudió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien confió en que salga adelante la reforma electoral o, de lo contrario, los que voten en contra tendrán que hacer frente al pueblo.

"No es un tema con Morena, es un tema con el pueblo de México", sostuvo y rechazó que hayan llegado a la reunión a recibir línea. "(Línea) no, a recibir información de cómo va a ser", aseguró.

Momentos antes de que se les abrían las puertas de madera, los legisladores del PT, que habían llegado desde las siete de la mañana, empezaron a gritar -como en broma- que los dejaran entrar, "¡no somos oposición!", exclamaron.