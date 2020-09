AMLO reconoce trabajo de Sheinbaum por control de manifestaciones

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció en La Mañanera el trabajo que ha hecho hasta el momento la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante las recientes manifestaciones que se han desarrollado en la capital del país.

“Ha actuado con mucha responsabilidad, con mucha prudencia el Gobierno de la Ciudad de México”, indicó Andrés Manuel.

AMLO mencionó que a pesar de que algunas de las protestas se están llevando a cabo con violencia, las autoridades no van a combatir violencia con violencia, además que garantizó el derecho a manifestarse.

No se puede resolver nada con el uso de la violencia, no es aconsejable eso, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego”, aseveró el mandatario.