AMLO refiere en La Mañanera que Joe Biden no ha cumplido con legalización de los migrantes

Ciudad de México.- No solo los funcionarios de Estados Unidos tienen algo que criticar al Gobierno de México, dejó ver hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al recordar en su rueda de prensa La Mañanera que su homólogo, Joe Biden, no ha complido con su compromiso de legalizar a migrantes mexicanos radicados en su país.

"Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes, eso no lo voy a hacer... Él ya lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a estar acudiendo a organismos internacionales, a paneles internacionales y vamos a seguir siendo respetuoso"

Fueron las palabras que hoy expresó López Obrador en referencia al actuar que han tenido legisladores de la Unión Americana respecto a los ajustes que su gobierno ha propuesto a la Reforma Eléctrica y que acusan violarían los acuerdos hechos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"No hay ninguna violación a ningún tratado... Le hemos dicho a los empresarios que no hay nada que temer"", exclamó AMLO y aclaró que todos los desacuerdos de deben a que los legisladores de USA tienen una manera diferente de hacer política en donde los empresarios tienen una alta influencia en su actuar y en México ahora la prioridad es el pueblo.

"Entiendo hay presiones de ellos mismos. Con todo respeto, en Estados Unidos existe la costumbre que los diputados, los senadores, los políticos, reciben dinero de las corporaciones empresariales. Yo no voy a calificar si eso está bien o está mal, porque así es... tienen que alinearse... esa es su política, nosotros estamos inaugurando una etapa democrática nueva en donde es el interés del pueblo el que prevalece, no hay interés de las cúpulas", aclaró.

No obstante, dijo se mantendrá al márgen de los comentarios que lleguen desde Estados Unidos. "Nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión aun en exceso, preferimos eso que todo mundo puda manifestarse, expresarse, nosotros sí vamos a ser respetuosos", concluyó.