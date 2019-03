No hay marcha atrás, AMLO no dará recursos para las ONG

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se mostró, de neva cuenta, a no ceder a presiones respecto a la decisión que tomó de no proporcionar más recursos a las Organizaciones no gubernamentales (ONG).

El Ejecutivo Mexicano reiteró que no dará ni un peso más a las ONG's. El señalamiento lo hizo durante conferencia de prensa que encabezó la mañana de ayer en Palacio Nacional, además detalló que ese recurso de ahora en adelante será entregado directamente a los beneficiarios.

En cosas de este tipo no voy a cambiar, no voy a ceder. Tengo que ser estricto y no hacer excepciones.

"Vamos a buscar la forma y les aseguro que no va a haber ningún problema y que puede hasta mejorar el servicio. Todo esto lo estamos definiendo para que se conozca a dónde ir, qué hacer, como todos los programas”, aseguró.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

AMLO dará apoyo directo a mujeres víctimas de la violencia

Ayer EL DEBATE publicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El anuncio fue dado por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.

"Los refugios para mujeres, serán entregados (los recursos) a las mujeres mismas, y a través de procesos de nueva relación con quienes han abierto estos espacios en los que el Estado pueda seguir apoyando", dijo en entrevista.