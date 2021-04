AMLO reprocha a organismos autónomos por presentar amparos contra sus iniciativas

México.- En la conferencia Mañanera de este 29 de abril el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó que los organismos autónomos que funcionan con base del presupuesto federal interpongan amparos contra reformas que él impulsa para el bien de la población.

En meses recientes, múltiples reformas impulsadas por el presidente de México han recibido suspensiones provisionales o definitivas por parte de distintas jueces federales, quienes reciben amparos por parte empresas particulares supuestamente afectadas por las reformas o por organismos autónomos.

También en mese recientes Andrés Manuel López Obrador declaró que estaría llevando a cabo un estudio para determinar cuantos organismos autónomos podrían ser absorbidos por una u otra secretaría.

Debido a que señalaba que duplicaban funciones de las Secretarías creadas por el Gobierno Federal con el fin de atender distintas dinámicas del país, no obstante, semanas después acusaría a estos mismos organismos ya no de duplicidad de funciones, si no de trabajar y servir a empresas particulares.

"Del 94, principios de los 90s a la fecha hay muchísimos organismos autónomos, desintegraron al estado, sobre todo al estado social y de justicia, y crearon todos estos organismos", recordó AMLO en la Mañanera.

Aunque reconoció que las empresas y la población de México tiene derecho a ampararse, señaló que no comprender por que organismos autónomos que reciben dinero del presupuesto federal, sirven a intereses de empresas privadas en lugar a intereses del pueblo o la nación.

"Lo paradojico es que instituciones financiadas con presupuesto público como la transparencia (INAI), como la de la competencia (Cofece), o cualquier otra también se ampare en contra de las iniciativas de ley que presentamos para defender al pueblo", reprochó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así mismo, reconoció que las reformas eléctrica, de hidrocarburos y telefónica recibieron amparos, por lo que ahora se encuentra suspendidas definitivamente.

"Las instituciones autónomas al servicio de las empresas, de las corporaciones.

gobierno defendía a particulares por que buscaba la privatización

recordó que sigue en proceso la creación de la reforma para absorber los organismos autónomos", finalizó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los organismos autónomos.