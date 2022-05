AMLO reproduce canción de Los Tigres del Norte por Cumbre de las Américas

México.- Luego de varios minutos hablando sobre la relación entre Estados Unidos y Cuba, AMLO reprodujo la canción de Los Tigres del Norte conocida como América, esto con motivo a su posicionamiento ante la Cumbre de las Américas.

En la conferencia Mañanera del 12 de mayo del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprodujo nuevamente una canción de Los Tigres del Norte, con motivo de su intención de convencer a Estados Unidos de invitar a Cuba y Venezuela a la Cumbre de las Américas.

“Cómo ya está muy conceptual, muy serio esto, vamos a poner una de Los Tigres del Norte, vamos a ponerla, que se llama, una que canta con René, de Calle 13 ¡América!”, expresó AMLO antes que comenzara a sonar la canción y reproducirse el video.

Leer más: No es boicot: AMLO por polémica contra Cumbre de las Américas

Cabe señalar que previo a ello, había pasado varios minutos explicando su postura en contra de que no se invite a la Cumbre de las Américas a todos los países que conforman el continente, en especial Cuba y Venezuela, países que no tienen buenas relaciones con Estados Unidos.

Esta postura del presidente mexicano López Obrador lo llevó a declarar que si Estados Unidos no invita a todos los países a la cumbre de las Américas, él no asistirá y en su lugar enviará al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

Después de que el presidente mexicano diera a conocer su posición, en contra de que no se invite a Cuba y Venezuela, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, Bolivia, Luis Arce, y de Honduras, Xiomara Castro, respaldaron la decisión.

Qué dice la canción América de Los Tigres del Norte que AMLO puso en la Mañanera

Haber nacido en América es como una bendición

Tierra de bellas imágenes que alegra el corazón

Mosaico de mil colores, bellas mujeres y flores

Para los pueblos de América, les canto mi canción

De América yo soy

De América yo soy

Del color de la tierra yo he nacido

Por herencia mi idioma es castellano

Los del norte dicen que soy latino

No me quieren decir Americano

Soy un gaucho al galope por las pampas

Soy charro soy jíbaro ultimo soy chapín

Esquimal príncipe malla soy guajiro

Soy charro Mexicano

Si el que nace en Europa es Europeo

Y el que nace en el África Africano

Yo que he nacido en América y no veo

Por que no he de ser Americano

Porque América es todo el continente

Y el que nace aquí es Americano

El color podrá ser diferente

Mas como hijos de dios somos hermanos

Desde Argentina Colombia Ecuador y Paraguay

Brasil Chile y Costa Rica Salvador y El Uruguay

Venezuela y Guatemala México Cuba y Bahamas

Todos son Americanos sin importar el color

De América yo soy

Estados Unidos está en buen momento para cambiar en política exterior: AMLO

"Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos de hegemonías se países extranjeros, nos regimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las Constituciones de los pueblos", declaró AMLO.

Añadió que Estados Unidos se encuentra en un buen momento para comenzar con un cambio en la política internacional, a la cual ha llamado injerencista y obsoleta, pues sigue siendo la misma desde hace 200 años.

"Es el momento de un cambio de política en América y yo no descarto el que el Presidente Biden haga la invitación a todos", expresó AMLO, pues la Casa Blanca respondió el pasado 11 de mayo del 2022, que aún no ha girado las invitaciones para la Cumbre de las Américas.

Leer más: AMLO admira tanto al régimen cubano porque quiere una dictadura en México: Loret y Brozo

"Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente y tengo información que no han girado invitaciones a nadie, entonces vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante, histórico, a quienes no les gusta esto, a quienes quieren confrontación ideológica, política, a quienes no pueden superar que ya vivimos en otros tiempos, que hay que dejar agravios, hay que pensar en adelante", dio a conocer AMLO sobre la política exterior.

"Son cuestiones dogmáticas, ideológicas, que no pueden estar por encima del bienestar de los pueblos, de la paz, la tranquilidad, la felicidad de nuestros pueblos, todos los problemas, todos pueden resolverse, no ha nada grave, ¿cuál es la amenaza?, ¿Va invadir Cuba EU? ¿O Argentina, o Colombia? ¿De qué le sirve a EU invadir Colombia o Venezuela o México?, ¿Qué no nos degrada eso como seres humanos? ¿Qué no es mejor la fraternidad entre nuestros pueblos?", finalizó AMLO.