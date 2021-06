AMLO respalda a Claudia Sheinbaum ante peritaje del colapso de la línea 12 del Metro

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), refrendó su apoyo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de anunciar que el día de hoy se presentará el peritaje realizado por el colapso de la línea 12 del Metro que dejó 26 personas fallecidas y más de 70 heridos.

Vamos a esperar lo que diga hoy la Jefa de Gobierno, quien cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo”, declaró AMLO durante su conferencia matutina.

Andrés Manuel recordó haber tenido una reunión con Claudia Sheinbaum donde acordaron trabajar conjuntamente, entre gobierno federal y local, para la pronta reapertura de la línea 12 del Metro.

Asimismo indicó que se castigará a los responsables del colapso del tramo del metro, en una de las peores tragedias del sistema de transporte público en la Ciudad de México.

"Yo ya informe a la Jefa de Gobierno que vamos a ayudar para que lo más pronto posible se restablezca la línea de Metro, porque es un servicio muy importante para la gente, independientemente de la cuestión judicial que deberé atenderse", aseveró.

El presidente manifestó que sus adversarios se han lanzado con todo contra su movimiento e incluso el periódico estadounidense The New York Times intentó confrontar a Marcelo Ebrard Claudia Sheinbaum por el colapso del Metro.

“En el caso The New York Times manejaron la responsabilidad de Marcelo queriendo enfrentar con Claudia, muy sensacionalista, poco profesional, poco ético y no porque sea The New York Times ya son infalibles”, sentenció el jefe del Ejecutivo.

El día de hoy, las autoridades de la Ciudad de México, presentará el primer reporte preliminar de las investigaciones sobre el colapso de la línea 12 del Metro.

El Gobierno de la CDMX contrató un grupo de peritos extranjeros para que realizaran las pesquisas del siniestro, así como una investigación realizada por las mismas autoridades capitalinas.

