AMLO responde a Calderón sobre supuesta censura a Loret: "Mentirosos e hipócritas"

Nuevo León.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este jueves a los comentarios del exmandatario Felipe Calderón, quien lo acusó de buscar censurar al periodista Carlos Loret de Mola, lo que AMLO calificó de mentiras e hipocresía.

En su conferencia matutina de este jueves desde Nuevo León, al ser interrogado sobre lo dicho por Calderón ayer a través de Twitter, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno es respetuoso con la libertad de expresión y que no es igual a los anteriores, donde periodistas como José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristeguí llegaron a ser censurados durante el sexenio calderonista.

Nosotros somos respetuosos de verdad, de manera auténtica, de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular. Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores. Se censuró a José Gutiérrez Vivó en el gobierno precisamente de Calderón, lo expulsaron del país, está en Estados Unidos (...) Otro caso, el de Carmen Arisegui, el sexenio pasado", señaló.