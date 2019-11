AMLO responde a Calderón y Zavala: "No me voy a reservar nada"

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los comentarios de Felipe Calderón y Margarita Zavala luego de darse a conocer que su hijo, Luis Calderón Zavala, está vinculado al uso de granjas de bots que impulsaron tendencias contra el Gobierno Federal en Twitter.

Antes de concluir su conferencia matutina de este lunes 4 de octubre, el mandatario hizo un comentario en respuesta a lo expresado por el expresidente y su esposa, quienes salieron a la defensa de su hijo calificando el señalamiento de "una cobardía inadmisible".

Aquí se acordó hacer una investigación sobre este tema. Fue del dominio público y no me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información, que es transparencia, y el que no quiera ver visiones, que no salga de noche", respondió AMLO.