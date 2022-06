AMLO responde a Ricardo Anaya por criticar sus "ideas viejas" en política energética

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, por criticar sus "ideas viejas" en la política energética de la 4T, la cual el mandatario mexicano defendió para que México alcance la autosuficiencia energética.

En La Mañanera del 13 de junio de 2022, AMLO exhibió un video de Ricardo Anaya publicado en enero pasado, donde el panista acusa al presidente de México de aferrarse a "ideas viejas" por rehabilitar refinerías, pues asegura que las ganancias de Pemex son menores así que comprando petróleo en el extranjero.

En respuesta al excandidato del PAN, el mandatario federal aseguró que los precios de la gasolina se mantienen bajos en México debido a su política energética.

"Nada más aclarar que cuando pone el ejemplo de que se gana más extrayendo el petróleo, pues sí, yo lo explico, porque no se le paga renta a la naturaleza, es una actividad extractiva", respondió AMLO a Ricardo Anaya.

Esto debido a que el panista expuso que Pemex gana 50 dólares por cada barril que vende, mientras que refinando petróleo gana tan sólo 3 dólares, a lo que el presidente reaccionó aclarando que la ganancia de Pemex en realidad sería de los 50 dólares más los 3 de utilidad, es decir, que la petrolera mexicana se queda con la utilidad del crudo.

En defensa de su política energética, AMLO aseguró que de haber seguido las políticas neoliberales México "estaría en llamas", pues habrían acabado con la CFE y Pemex, y los precios de combustibles en México serían tan altos como en Europa o Estados Unidos.

AMLO exhibió un video de Anaya en La Mañanera para responderle por sus críticas a la política energética de la 4T. Foto: Cuartoscuro

"Son visiones distintas y lo cierto es que si no hubiésemos iniciado nosotros este cambio de política, se hubiesen acabado con la CFE, Pemex y estaría en llamas el país. Imagínense sin gasolina, dependiendo de la compra en el extranjero, cuánto costaría la gasolina", aseveró.

Así mismo, López Obrador mostró un video de Pemex sobre la rehabilitación de la refinería de Minatitlán, y adelantó que la refinería de Dos Bocas iniciará un proceso de pruebas que llevará unos 6 meses para alcanzar la capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. "No vamos a seguir con la misma política neoliberal en el sector energético", subrayó.

"El candidato del PAN hablaba de Europa, imagínense cómo están, con todo respeto, los europeos en materia energética, poniendo de ejemplo a Europa, lo que cuesta la energía, el gas y las gasolinas en toda Europa, porque no producen; nosotros tenemos que ser autosuficientes", respondió el presidente de México.

¿Qué dijo Ricardo Anaya sobre la política energética de AMLO?

En su video publicado el pasado 17 de enero, Anaya acusó que el presidente López Obrador "no tiene idea de lo que está haciendo" en materia energética, pues se empeña en impulsar la refinación de petróleo mientras todo el mundo apuesta por la transición energética a las energías limpias.

"No hay que ser una eminencia como Carlos Elizondo (exconsejero de Pemex) para entender que ganar 50 es más que ganar 3, pero López Obrador no lo entiende, le está metiendo todo el dinero a comprar una refinería en Estados Unidos y a construir una refinería en Tabasco", criticó el opositor.

"Todo mundo sabe que el petróleo va de salida", sostiene el excandidato presidencial, quien cuestiona la idea de AMLO de "dejar petróleo a las nuevas generaciones".

Incluso plantea que México tiene todo lo necesario para convertir a Pemex en "Solmex", aprovechando la energía solar que podría generar el país por la privilegiada radiación solar que recibe. Por ello, insiste en que AMLO "no entiende el mundo" y está aferrado a sus "ideas viejas".

"Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex (...) Hacer refinerías es tirar el dinero, esos fierros no van a servir para nada el futuro. Otra vez, el problema de López Obrador no es su edad, es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo", dijo Ricardo Anaya sobre AMLO.