AMLO responde a Trump: no me falta valor y no soy cobarde

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al presidente Donald Trump en donde expresó que "no quiero confrontaciones", pero aseguró que los problemas sociales como la migración no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas.

AMLO respondió al presidente estadounidense después de la amenaza de imponer aranceles de 5% a todos los productos que ingresen de México a Estados Unidos, como medida de presión a fin de que detenga el flujo de migrantes.

En el documento, López Obrador le propuso a Trump profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio, y le dijo que "recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la Ley del Talión, en el "diente por diente" ni en el "ojo por ojo" porque si a ésas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos".

Insistió que: "Creo que los hombres de Estado y aún más los de Nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar la práctica, por siempre ideal de la no-violencia".

Los pueblos y las naciones que gobernamos representamos merecen que, ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia, enfatizó AMLO.

Carta de AMLO al presidente de Estados Unidos Donald Trump: