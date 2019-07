AMLO responde a productores en bloqueos: Se acabó el moche

México.- "Se acabó el moche, el apoyo va ser directo", así respondió López Obrador respecto a las protestas, manifestaciones y bloqueos que se están realizando en diversas carreteras.

Indicó que van a respetar siempre el derecho de manifestación y no se va a reprimir al pueblo de México, sin embargo instigó a los manifestantes a no dejarse manipular por líderes que eran intermediarios de los apoyos que el Gobierno Federal entregaba a los campesinos.

El presidente de México López Obrador espera que con el nuevo Programa Piloto de Fertilizantes, no se preste al desvío de recursos y a la corrupción como sucedió durante años.

AMLO dijo que las inconformidades que existen es porque ya no se entregan apoyos a las organizaciones.

López Obrador arremete contra líderes corruptos de productores

Acusó AMLO a los líderes de productores de numerosos beneficios como no pagar créditos, y al ser intermediarios de los apoyos federales, acusó de corrupción y portar camionetas de lujo.

Era el colmo, se entregaban recursos públicos hasta a las organizaciones llamadas no gubernamentales y se quedaba mucho dinero en la intermediación o por corrupción, líderes con sus camionetas de lujo, cinto pitiado, sombrero tejano, camisa de marca: líderes nylon

Indicó que los líderes están inconformes pues anteriormente se quedaban con el dinero que estaba destinado a los productores, por lo que ahora el apoyo será directo y no habrá intermediación.

nosotros no vamos a cambiar esto, se acabó el moche, el piquete de ojo, el apoyo va a ser directo

El presidente dijo que no cederán a manifestaciones, en caso de haber problemas porque existan bloqueos o protestas, no cederán pues los apoyos serán desde ahora en adelante directo a los "verdaderos productores".

"No es de que: "A ver te tomamos una carretera y llegamos a un acuerdo siempre y cuando nos entregues tantas toneladas de fertilizante"; ahorrense el tiempo, ya eso no se acepta", amenazó López Obrador a los líderes corruptos que convocan a manifestaciones.

Continúo diciendo que los verdaderos productores no fueron tomados en cuenta. "Todo el que tenga la razón es atendido, todo el que quiera sacar provecho, no tiene cabida; se terminó la corrupción, que se vaya entendiendo".

Si no hay razón, si no hay justicia: no se atiende. Nosotros fuimos opositores: rebeldes con causa

Indicó el presidente que esto tiene que ver con "potentados que estaban acostumbrados a no pagar impuestos, recibir créditos y no pagarlos, potentados sean del sector económico o político, que cometían fraude y gozaban de impunidad, integrantes de la llamda sociedad civil, que recibían apoyos del gobierno: no pagaban impuestos eran beneficiados con deducciones para financiera actividades de cualquier tipo".

Líderes campesinos: lo mismo; actuaban como intermediarios, repartían a la gente despensas y ellos se quedaban con los beneficios.Dirigentes sindicales que además de lo establecido en el contrato colectivo, recibían recursos adicionales de gobierno, gastos extras, todo esto se acaba, se termina

Agregó que esto esto genera desajustes e inconformidades, pero que han sido muy pocas, "porqué es de sabios cambiar de opinión. Muchos están entiendo que es otra realidad. Y no hemos tenido problemas mayores porque La gente está ayudando a sacar el país adelante".

Mensaje de AMLO a productores manifestantes

Ante los bloqueos de carretera y manifestaciones por inconformidades de productores, existía preocupación por posible represión del Gobierno Federal, ante esto López Obrador dijo que se van a respetar siempre el derecho de manifestación y no se va a reprimir al pueblo de México.

repito lo que decía Juárez: Nada a la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y comentarles que no se confundan y no se dejen manipular

Concluyó el presidente.

La imagen de México está cambiando en el mundo: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, dijo que la imagen de México está cambiando en el mundo, "no es ya la imagen de la corrupción imperante, de vergüenza que se daba, no en el pueblo de México, sino de políticos corruptos".

Un periodista le preguntó a López Obrador si en su administración él podría garantizar que los niños ya no volverían a comer zacate y agua contaminada en la región de la montaña guerrerense, como cuando Zeferino Torreblanca gobernaba en Guerrero

Ante esto AMLO reiteró que se encuentran trabajando como nunca a los pobres de México, que llegan apoyos a las comunidades marginadas y pobres de México.

Precisó que los más beneficiados de su sexenio son los pobres, y que el gobierno "ya no está al servicio de una minoría rapaz".

Dijo que personas de escasos recursos provenientes de la montaña de Guerrero a recibir sus fondos que se obtuvieron de la subasta en que se vendieron residencias.

Reiteró Andrés Manuel López Obrador que se ha duplicado la pensión respecto a sexenios pasados, así como se ha garantizado el apoyo a estudiantes.