AMLO responde a rumores de renuncia de Olga Sánchez Cordero

Ciudad de México .-Ante rumores de la renuncia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Presidente Andrés Manuel López dijo que está muy contento con el trabajo de la funcionaria y que no quiere que se vaya.

"Estoy muy contento con el trabajo que esta haciendo al Secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que es extraordinaria como profesional, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia, es una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora", afirmó el Mandatario en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Además piensen que todos los días desde antes de las 6 de la mañana está en el gabinete de seguridad, entonces estamos muy contentos con ella y pues no queremos que se vaya".

Asimismo, aclaró que hay otros casos donde "sí gustaría" que gente se fuera, aunque aclaró que tienen que ver con aquellos funcionarios que no son trabajadores.

"No es como otros casos donde si nos gustaría (...) No, no, los que están ahí agazapados que vienen de tiempo atrás que no comparten el proyecto nuevo que no están a favor de la cuarta transformación, que quisieran que continuara lo mismo pues en un acto de honestidad. Deberían de decir 'ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo' ", dijo López Obrador entre murmullos de los asistentes, quienes pidieron nombres de funcionarios.

López Obrador señaló que nadie tiene base en el Gobierno. Foto: EFE

No son trabajadores de base porque se podría alegar es que de eso viven. Se podrían ir a trabajar a un banco o una calificadora a dar a clases a una universidad de buen nivel económico, de esas que tienen buenos ingresos porque cobran bastante colegiatura o bastante por las colegiaturas, pero no es el caso de la licenciada".

Cuestionado por el origen de los rumores sobre la renuncia de la Secretaria, López Obrador aseguró que se trata de adversarios.

"Hay adversarios que están desconcertados, molestos. Yo no sé por qué si llevamos años actuando de la misma manera. Ni modo que llegamos aquí y cambiamos", contestó.

"Entonces no sé de qué se sorprenden".

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, le deseó suerte a Sánchez Cordero, por su presunta renuncia, aunque ratificó minutos después que la funcionaria permanecía en el cargo.