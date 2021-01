AMLO responde al INE: La Mañanera no es propaganda política, es información

CDMX.- Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunciara la suspensión de la Mañanera de AMLO durante las campañas para el proceso electoral 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió aclarando que sus conferencias matutinas no deben confundirse con propaganda política.

En la Mañanera de este miércoles desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que con sus conferencias de prensa diarias se garantiza al derecho a la información a los mexicanos y no se exhorta a votar por algún partido político de forma directa o indirecta, como es el caso de la propaganda.

Yo lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada. ¿Cuál es la palabra? Subliminal", dijo.

El presidente de México añadió que hacer algo como lo que achaca el INE implicaría ir en contra de sus principios y los de su Gobierno, algo que a su ver ignoró el director del INE, Lorenzo Córdova, recordando que en gobiernos pasados se "hacían de la vista gorda".

"No, nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo, eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado gobierno", dijo en alusión a la administración de Enrique Peña Nieto.

AMLO cuestionó si el director del INE no se dio cuenta de que el gobierno federal anterior nombró delegados para promover el voto en municipios del Estado de México, a la vez que recordó que el secretario de Salud de dicha entidad fue delegado del PRI para Ecatepec. También recordó el caso, "que daba hasta pena", de un rector de la UNAM que terminó de "matraquero del PRI".

"Eso nosotros no lo podríamos hacer por ningún motivo, sería traicionarnos a nosotros mismos, si siempre estuvimos en contra de eso; o usar el dinero del presupuesto o comprar votos, o repartir despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos, traficar con la pobreza de la gente. No, no somos iguales", subrayó el mandatario.

Ante el anuncio del INE de suspender la Mañanera durante la temporada electoral, el presidente López Obrador pidió que se le preguntara a los mexicanos si desean que ya no haya conferencias matutinas, recordando que "antes muchas cosas no se sabían por el control que ejercía el régimen de los medios de comunicación, con honrosas excepciones".

AMLO reiteró que su Gobierno no incurrirá en actos de propaganda, pero sí estará informando al pueblo sobre todo lo que pasa, principalmente lo referente a la salud, la educación y el bienestar en general.

Por último, preguntó al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, cuáles son las implicaciones jurídicas de la advertencia del INE sobre la suspensión de las Mañaneras.

"Básicamente, lo que le está pidiendo el tribunal del INE es que el INE se pronuncie sobre las medidas inhibitorias que puedan poner en peligro el principio de neutralidad durante el proceso, porque el tribunal no ve que estas conferencias pongan en riesgo el proceso, porque lo que dice el tribunal: esta es una conferencia que, como bien señala el presidente, lo que está generando es información pública todos los días, entonces no se siente que esté generando información para inhibir el proceso electoral", explicó.

"Entonces, ahora el INE se tiene que pronunciar sobre esta petición que hace el Tribunal Electoral, básicamente esa es la discusión y ahora el INE se tiene que pronunciar", finalizó Scherer Ibarra.

