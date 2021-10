AMLO retoma actos públicos masivos en noviembre; incita a llenar el Zócalo el Día de la Revolución

Puebla.- En noviembre próximo el Gobierno de México retomará la realización de actos públicos masivos en el país, informó hoy Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El anuncio lo dio el presidente de México durante un acto que tuvo en Huachinango, estado de Puebla, en donde un centenar de personas forzó las entradas de un inmueble para hacerse escuchar.

Una vez que el mandatario federal calmó los ánimos les dijo a los manifestantes que "una vez que terminemos de vacunar, a finales de este mes (octubre), ya vamos a hacer los actos en las plazas públicas".

Asimismo, aprovechó la presencia de decenas de personas para invitarlos a participar en la próxima celebración de la Revolución Mexicana que se hará en la CDMX.

"Ya quiero que el día 20 de noviembre, aniversario de la Revolución, llenemos de nuevo el Zócalo de la Ciudad de México, para estar ahí ¡todos!", exclamó.

Durante la irrupción que manifestantes de Puebla realizaron en el acto entre autoridades federales y estatales, que era transmitida en vivo en las redes sociales del Gobierno Federal, AMLO explicó:

"Yo entiendo que ustedes quisieran, todos, verme a mí, que yo les atendiera personalmente, porque todos tienen sus problemas, pero tenemos que buscar la manera de comunicarnos porque somos millones... si atendemos uno a uno no vamos a avanzar, no me va alcanzar el tiempo".

Tras su discurso, AMLO dio por terminado el encuentro y dijo que continuaría su gira de fin de semana por el estado de Tlaxcala, aunque mañana regresará a la capital de Puebla desde donde transmitirá su ya tradicional conferencia de prensa La Mañanera.