AMLO revela a quiénes usa de ejemplo para gobernar México

Chiapas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló quienes son los mandatarios que ha tomado como ejemplo para ser un buen gobernante, esto al dar su top 3 de los mejores jefes de estado que ha tenido México.

Así lo mencionó AMLO durante la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en Villa de Corzo, Chiapas, en donde recordó que su gobierno sigue en pie de lucha por lo que el apoyo no se detendrá ya que costó mucho el llegar a la presidencia.

Por lo anterior, Andrés Manuel López Obrador destacó que ahora no puede quedar mal y "traicionar al pueblo", pues su convicción es "No mentir, no robar, no traicionar. Y en el tiempo que nos falta vamos a continuar fortaleciendo todas las acciones en beneficio de nuestro pueblo".

Aunque gran parte del mensaje de AMLO tránsito en las acciones que se han realizado a favor del pueblo. El mandatario sorprendió al señalar que México ha tenido tres grandes presidentes y él no está en la lista aunque los toma como ejemplo para trabajar.

"El mejor presidente de México fue Benito Juárez García, el segundo fue Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia, y el tercero fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Yo voy siguiendo ese ejemplo", señaló AMLO.