AMLO revela carta a Joe Biden con compromisos de la 4T contra el cambio climático

"Por eso podemos contestarle a nuestros adversarios cuando hablan de que somos provincianos y que para que o por qué no voy a las Cumbres del clima y para el combate al cambio climático, con mucho orgullo lo digo, soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, pero por ser de Tepetitán, Macuspana, Tabasco sé la importancia que tiene sembrar árboles", dijo.

"Estimado Presidente Biden, como resultado del encuentro que sostuvimos hace unos días en Palenque, Chiapas, con su representante personal, el señor John Kerry, me es grato informarle que el Gobierno de México apoyará el esfuerzo que encabeza para enfrentar el grave problema del cambio climático originado por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y de otros contaminantes del medio ambiente", leyó.

En la Mañanera, AMLO detalló los puntos abordados en la carta a Biden, como reducir la producción de crudo, poner en marcha hidroeléctricas con 10 mil millones de dólares y el programa Sembrando Vida, así como no dar concesiones a mineras y recudir el metano.

Raúl Durán Periodista

