AMLO revela diferencias de Carlos Urzúa con su gabinete y da nombres

México.- En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador reveló las discrepancias que tuvo Carlos Urzúa con su gabinete, y dio los nombres de los personajes con los que tuvo mayor diferencia, así como los hechos contundentes que, a su ver, motivaron su salida.

Primeramente, el presidente de México, López Obrador se culpó así mismo, por diferencias por el Plan Nacional de Desarrollo. "Se trata de una ruptura... Hay distintos puntos de vista, discrepancias, no tanto así como ruptura interna, sino diferencias. El Gobierno continúa su marcha sin problema".

Se van a seguir dando cambios, incluso pueden haber otras renuncias, Juárez cambió 30 veces de secretario de Hacienda, Francisco Villa fue 6 meses gobernador de Chihuahua

Sin embargo, los periodistas insistieron en que revelara los nombres.

La carta de renuncia del ahora ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa hablaba de discrepancias con "funcionarios que no tienen conocimiento de Hacienda" y "personajes influyentes" con conflicto de interés.

Diferencias conmigo, López Obrador dijo que él tuvo diferencias con él, "es un hombre con criterios, tuvimos entre otras discrepancias, lo del plan de Desarrollo, hubieron 2 versiones, y la que quedó, fue la que yo autoricé, incluso me tocó escribirla".

Había otra versión, y sentí que había continuismo, era una concepción todavía en la inercia neoliberal, y había que marcar la diferencia

Diferencias de Carlos Urzúa con Alfonso Romo

Uno de los personajes "más evidentes" con los que tuvo diferencias, fue Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, quien maneja la Banca de Desarrollo.

Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la banca de desarrollo, y había diferencias

Indicó López Obrador, quien le pareció uno de los personajes a los que se refería Urzúa era Alfonso Romo.

Las diferencias sobre el Plan Nacional de Desarrollo

El presidente López Obrador reveló en la conferencia de prensa que hubo discrepancias, existían dos versiones, en las que el mismo AMLO optó por presentar ante el congreso una versión distinta a la que Carlos Urzúa había optado.

El plan de desarrollo que se presentó al Congreso tiene como antecedente el plan liberal de 1906, y el plan sexenal del General Cárdenaz, ahí no van a encontrar nada que tenga que ver con los términos propios de la política neoliberal

Dijo Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que adiferencia del plan Nacional de Desarrollo que presentaría Urzúa, el que presentó "habla de que los problemas de México tienen que ver con la corrupción, con la impunidad, se habla del saqueo a la nación, se habla de que no vamos a continuar con la política privatizadora".

Raquel Buenrostro

López Obrador negó que Urzúa tuviera diferencias con Raquel Buenrostro, encargada de la política de Austeridad.

se tomó la decisión de no permitir la corrupción en compras de gobierno, de centralizar las compras de gobierno en la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda, está ahí Raquel

Indicó que si bien Raquel Buenrostro tiene un trabajo estresante debido a que es la encargada de que la meta de ahorrarse al menos 200 mil millones de pesos, así como de establecer las condiciones para contratación de servicios, pues las dependencias ya no lo hacen, esto puede provocar roses. Sin embargo, negó que haya tenido algún conflicto con ella.

Diferencias de Urzúa con Germán Martínez y directora del SAT

Según López Obrador Carlos Urzúa tuvo diferencias con Germán Martínez, quien renunció recientemente al cargo de IMSS.

Hubo diferencias con quien presentó su renuncia al Seguro Social, Germán Martínez, que también le agradezco porque nos ayudó

Urzúa además tuvo diferencias con la directora del SAT, Margarita Ríos-Farjat.

Con la directora del SAT, esas son en general, pero nada extraño, no es para rasgarse las vestiduras, esto es así

Carlos Urzúa iba a renunciar el sábado: AMLO

Carlos Urzúa, le propuso a López Obrador que esperaran hasta el sábado para la renuncia, que él iba a dar a conocer su renuncia, "dijo pensando que se podía generar un problema económico financiero, de ajustes, los mercados, lo mismo... le dije: No, parte del cambio es que actúemos de otra manera, los mercados sí son sensibles, y se ponen nerviosos, y buscan confianza, pero también hay inteligencia".

López Obrador cree que la especulación del mercado tras la renuncia de Carlos Urzúa se recuperaría pues "hay inteligencia. Los financieros tienen mucha información, más de lo que se imagina uno".

Cómo voy a estar toda una semana, nada más esperando que llegue el sábado para que demos a conocer nomás una renuncia, entonces el planteamiento fue: Ya, lo más pronto posible, vamonos, y sí hubo algún ajuste en el peso, pero el peso está fortachón, aguanta, se recuperó y se va seguir recuperando

El presidente de México se mostró optimista frente al descenso del dólar, dijo que al tener finanzas públicas sanas, buena recaudación, manejo de presupuesto ordenado, "no hay más gasto de lo que ingresa, no hay deficit, no está creciendo la deuda, no hay inflación, ha bajado", y todos estos factores llevarán a la economía nacional por el camino esperado.