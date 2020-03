AMLO revela el contenido de la carta que le envió la mamá de El Chapo

Ciudad de México.- Durante la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre las recientes acciones al saludar a la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los capos más poderosos en el mundo.

En este encuentro realizado en Badiraguato, Sinaloa, lugar de origen del capo, AMLO mencionó a la madre del Chapo que ya había recibido su carta.

Esta mañana se le preguntó cuál era el contenido de esa carta que la señora María Consuelo Loera había enviado directamente al Presidente de México.

López Obrador mencionó que la carta era una petición para obtener ayuda del Gobierno de México para negociar con Estados Unidos una visita con Joaquín Guzmán.

María Consuelo tiene 92 años de edad y no quiere morir sin poder ver a su hijo antes de partir de este mundo.

“Que no lo ha visto en 5 años, y no se quiere morir sin verlo, y me pide yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo” menciona en la carta.