AMLO revela que Guillermo García Alcocer planteó renuncia

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, en su reunión de ayer, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, quien es investigado por conflicto de interés, le planteó su renuncia al cargo.

"Él dijo: si usted quiere, y le dije, eso ni lo plantees, porque era como antes, a ver aquí tengo tu expediente y fírmale (...) ¡No! No somos los mismos. Él en el plan de que ya consideraba que podía dedicarse a otros cosas, a la academia, le digo no, yo no te estoy planteando lo de la renuncia, si no imagínense cómo quedo", relató el Mandatario en conferencia de prensa.

"Yo no puedo hacer eso, ni en público ni en privado, yo soy un hombre con principios y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida, entonces él me lo plantea, le digo no, esa es una decisión tuya, libre, yo no voy a estar planteándote estas cosas".

Foto Agencia Reforma

Desde Palacio Nacional, López Obrador aclaró que en este caso continuarán las indagatorias, pero, como señaló al propio comisionado presidente, no se trata de una persecución política.

El tabasqueño sostuvo que se actúa porque se le han planteado denuncias y no puede ser omiso, pues estaría cometiendo encubrimiento y con ello pierde autoridad.

Le expresé que nosotros no perseguimos a nadie, que no somos vengativos, que no vamos a utilizar el poder para cometer injusticias y que no vamos a llevar a cabo ningún acto arbitrario, pero al mismo tiempo le dije que tampoco podemos encubrir.

"Si alguien me presenta una denuncia por un presunto acto de corrupción yo tengo que decirle a quien me está presentado la denuncia que proceda legalmente y presente la denuncia ante la autoridad que corresponda porque si me quedo callado, si le digo que no conviene, no te metas, incluso si lo omito, me estoy convirtiendo en encubridor y pierdo autoridad".

López Obrador afirmó que dijo a García Alcocer que hay denuncias por presunto delito de conflicto de intereses y van a seguir su curso, lo cual no significa que haya persecución y mucho menos que, como en un juicio sumario, se le condene, porque, señaló, en un Estado de derecho tiene la posibilidad de defenderse.