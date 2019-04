AMLO revela que Juan Gabriel vivo o muerto es amor eterno

México.- La mañana de este martes durante su conferencia de prensa que celebró en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Juan Gabriel "vivo o muerto es amor eterno".

Esto luego de que periodistas lo cuestionaran por la masiva que recibió el pasado 8 de abril de Joaquín Muñoz, quien fuera el secretario particular de "el divo de Juárez" solicitando una audiencia entre el cantautor y el Presidente de México.

Cuando fui Jefe de Gobierno lo invitamos al Zócalo y como era: cantó y cantó y me esperó hasta las 06:00 horas que yo llegaba a las reuniones de seguridad y tuve con él muy buena amistad, dijo.

“Sí se acercó una persona, que, me dice, que él sabe que vive Juan Gabriel y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más. No puedo decir más, no hay elementos que prueben nada. Vamos a dar como hecho que vive por sus canciones, por su talento.

Juan Gabriel. Foto: AP

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también aseguró que Juan Gabriel se carácterizaba por ser una persona libre, extraodinaria y patriota, era un "defensor del pueblo de México”, aseguró.

El pasado 8 de abril EL DEBATE publicó que AMLO recibió una solicitud de audiencia para recibir a cantante Juan Gabriel, quien falleció el 28 de agosto de 2016.

Este lunes, se presentó en las puertas de Palacio Nacional Joaquín Muñoz Muñoz, quien fuera el secretario particular de "el divo de Juárez", para entregar la a petición a Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana de la Presidencia.

"Es una solicitud de Juan Gabriel, le solicité al Presidente que lo reciba. El Presidente para dar la cita tuvo que haber investigado si existe o no existe Juan Gabriel y cuando yo voy con el Presidente pudo haberme dicho: sabes que, mejor préndele una veladora", expresó.

El Presidente sabe perfectamente bien que Juan Gabriel vive, Juan Gabriel ha dado dos cartas por medio mío al Presidente.