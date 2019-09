AMLO revela que Peña Nieto compró en exceso cloro y navajas para rasurar

México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que mañana revelará los gastos excesivos realizados por el Gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto.

Se trata de la compra de productos de aseo y limpieza perosnal, como son papel higuienico navajas para rasurar e incluso cloro que podría alcanzar para todo el sexenio.

"Era mucho el bandidaje oficial, saqueaban. Aquí en Palacio, mañana voy a informar de una compra que dejaron de cepillos, navajas de rasurar, de miles, millones para rasurarse y papel de baño y para la limpia, cloro, pero en exceso, vamos a terminar los seis años y no vamos a comprar y así todo", manifestó.

Están muy molestos, vendían de todo y en cantidades exorbitantes. Ahorita se me vino a la mente esto, de la compra del Palacio. Lo vamos a dar a conocer.

El Mandatario criticó la práctica de las llamadas "compras de pánico" que acostumbraban realizar los funcionarios para no cerrar el año con subejercicios presupuestales, producto de su ineficiencia.

Había la práctica, y tenemos que evitarlo, de las compras de pánico por subejercicio, porque en la mentalidad del administrador público es tener presupuesto, para ser importante se necesita tener presupuesto.

"Pero tienen presupuesto y no tienen capacidad para ejercerlo, porque no es tener presupuesto es cómo se ejerce, como se ejecuta. ¿Qué sucede en los gobiernos? Empieza a haber subejercicios y para que se termine el fin de año sin subejercicio empiezan las compras de pánico irracionales y costosísimas para no le vayan a quitar o transferir el presupuesto".

López Obrador recordó que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México giró instrucciones a sus colaboradores para realizar una revisión de los inventarios en almacenes, antes de realizar cualquier compra.

Al hablar del tema, el Jefe del Ejecutivo insistió en que hay mucha molestia en las empresas farmacéuticas por las nuevas condiciones en las que el Gobierno decidió comprar los medicamentos.

Incluso deslizó la idea de que esas compañías han financiado campañas mediáticas relacionadas son el supuesto desabasto de fármacos en el sector público.

"No pensé que tuviesen tantas influencias los que vendían las medicinas, dicen que lo que no suena lógico, suena metálico, porque están tratando de crear situaciones que no corresponden a la realidad", expresó.