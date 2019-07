AMLO revela que Peña Nieto sí podría ir a la cárcel pero...

México.- Durante una entrevista que ofreció a Bloomberg el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que si antecesor Enrique Peña Nieto, sí podría ir a la cárcel en caso de que se le encontrara culpable por delito de corrupción.

Sin embargo detalló que legalmente sería muy difícil, esto debido al marco jurídico que establece la Constitución mexicana respecto al jefe del Ejecutivo.

La Constitución mexicana solo contemplar castigar al Presidente por traición a la patria, sin embargo "hay impunidad constitucional (...) todo el andamiaje jurídico estaba hecho para permitir la corrupción", dijo López Obrador.

AYÚDANOS. Da click a la estrella de Google News y síguenos

Además habló sobre la corrupción y la razón por la que en México, durante muchos años, no fue un delito grave.

Puedes ver el momento a partir del minuto 28 de la entrevista.

AMLO niega que Peña Nieto tenga vinculo con el caso Odebrecht

Hace 10 días, el 20 de julio EL DEBATE dio a conocer que fue publicado un supuesto señalamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) referente al ex mandatario Enrique Peña Nieto.

AMLO durante su gira por San Luis Potosí, dijo que Peña Nieto, hasta el momento, no tiene denuncias en su contra que lo vinculan con el caso Odebrecht.

El caso Odebrecht involucra directamente al ex director general en el sexenio de Peña Nieto, Emilio Lozoya, ya que se le acusa de tener vínculos directos.

Andrés Manuel López Obrador precisó que tampoco que a Enrique Peña Nieto tampoco se le relaciona con las investigaciones contra Emilio Lozoya, pero que siguen recabando las declaraciones de los involucrados.

"No tenemos información, pero la fiscalía seguramente recogerá los testimonios y tiene que proceder legalmente. Nosotros no tenemos ninguna denuncia, ninguna prueba, nada, acerca de los ex presidentes. En Odebrecht no ni en otros casos".