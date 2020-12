AMLO revela que el avión presidencial no se puede vender; es demasiado extravagante

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reveló en su conferencia matutina que el avión presidencial, TP-01 José María Morelos y Pavón, que fue adquirido por el gobierno del expresidente Felipe Calderón y utilizado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no se ha podido vender debido a la extravagancia que representa.

AMLO indicó que el costo del avión presidencial es muy elevado, por lo que no se ha podido encontrar un comprador que esté dispuesto a pagar la exorbitante cantidad por la aeronave del estado, por la cual se realizó una rifa simbólica por el valor total del avión.

Así Andrés Manuel detalló que debido a las modificaciones que se adecuaron en el avión presidencial para su uso, paso de ser una aeronave para transportar 240 pasajeros, a sólo 80.

Ahora no lo podemos vender porque es extravagante (...) Fue hecho especial, un avión que tiene posibilidad de transportar a 240 pasajeros lo convirtieron en un avión para 80, porque tiene recámaras y tiene oficina y sillones”, declaró el mandatario.

López Obrador a repetido en diferentes ocasiones que el avión presidencial ha sido visto por posibles compradores, sin embargo, ningún trato de ha concretado por el elevado costo de la aeronave.

Por otra parte, Andrés Manuel indicó que su gobierno ha implementado otras estrategias dentro del plan de austeridad Republicana que sustenta la Cuarta Transformación.

Una de ella fue el retiro de las pensiones a expresidentes, las cuales ahorran 5 millones de pesos mensuales por exmandatario.

“Las pensiones a ex presidentes: 5 millones de pesos mensuales por ex mandatario, por eso hay algunos que no nos ven con buenos ojos. Se rayaban”, mencionó e jefe del Ejecutivo.

Además indicó que anteriormente e pagaba por parte del erario hasta 8 mil elementos para cuidar la seguridad del presidente, gasto que se obtenía directamente del presupuesto.

“El Estado mayor: 8 mil elementos para cuidar al Presidente, todo eso con cargo al presupuesto a costillas del erario. Lo que quedaba para inversión era muy poco, y lo mismo lo que significaba la inversión para el bienestar, para lo social, la educación, la salud, lo que le entregaban a la gente” , puntualizó,