AMLO revela qué es lo que más le afecta del COVID y sus giras

Ciudad de México.- Este lunes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó a Palacio Nacional para encabezar La Mañanera, rueda de prensa que realiza todos los días de lunes a viernes en el salón de Tesorería.

La semana pasada AMLO realizó una gira por cinco estado del sureste de México, sin embargo esta fue diferente, ya que debido al COVID-19 y la Nueva Normalidad el presidente realizó mítines con muy poca gente.

Sin embargo fue hasta hoy cuando Andrés Manuel reveló qué fue lo que más le afecta del Covid en relación con sus giras por el país.

En relación con esto, metamos en contexto que López Obrador siempre ha mostrado amor al pueblo, mismo que le dio la victoria las pasadas elecciones del 2018.

Andrés Manuel López Obrador, desde tiempos de campaña se ha caracterizado como un político que estrecha la mano a todo aquel que así lo desee.

No puedo saludar ni abrazar, eso me afecta y me seguirá afectando mucho, expresó el Presidente.