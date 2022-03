AMLO revela que grupo opositor compró software de millones de dólares para espiarlo

México.- Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el grupo opositor a la Cuarta Transformación habría adquirido un software para espiarlo a él y a funcionarios federales.

Asimismo, el mandatario federal acusó que el bloque opositor a su gobierno se reunió a fin de continuar con la estrategia "golpista" que lideran los medios de comunicación nacionales contra la administración actual.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador, aclarando que no cuenta con experiencia en tecnología, el bloque opositor habría comprado "aparatos" con el objetivo de obtener información mediante el hackeo de celulares de funcionarios del gobierno federal.

“Hace poco nos informaron de que todo este grupo que está en contra nuestra había comprado aparatos –y esto aprovecho para informarlo, porque puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo– para sacar información de los celulares. No sé, porque no tengo yo experiencia en estas cosas, en esas tecnologías, pero es sacar las memorias de los teléfonos, hackear”, expuso.

El primer mandatario indicó que, de acuerdo a lo que le habían informado, el equipo adquirido por sus opositores costó varios millones de dólares, teniendo únicamente como principal propósito tintes políticos.

En este sentido, el titular del Poder Ejecutivo Federal advirtió que en México continúan operando grupos que espían a favor de intereses creados. Detalló que tanto políticos como corruptos se encuentran detrás de estas acciones.

“Sigue habiendo espionaje de grupos de intereses creados. Ayer hablaba yo de abogados, de políticos corruptos, de las grandes corporaciones, de los conservadores, mafia política, esos siguen haciendo esa labor”, apuntó.

Al recordar que desde hace mucho tiempo ha sido blanco de espionaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que, aunque estas acciones se consideren delitos, no se buscará castigar a nadie por ello.

“Sí es ilegal, pero se van a sentir perseguidos, ya ven como son de hipócritas: les gusta tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, no [se va a investigar ni castigar]. El que nada debe, nada teme. Imagínense cuánto tiempo llevamos nosotros siendo espiados, nada más que ahora lo están extendiendo a más personas”, refirió.