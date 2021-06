¿AMLO revivió a Benito Juárez para ponerlo en Hacienda? Redes reaccionan a nuevo secretario de SHCP

México.- Las redes sociales no perdonan y las reacciones a la apariencia de quien ocupará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, al salir de ella Arturo Herrera, no se hicieron esperar, al señalar internautas su parecido con el emblemático presidente Benito Juárez.

Muchas y muy diversas fueron las reacciones de los medios de comunicación, politólogos y economistas al informar el presidente Andrés Manuel López Obrador que propondría a Arturo Herrera como nuevo gobernador del Banco de México (Banxico) y, al mismo tiempo, dar a conocer quién sería el que ocuparía su cargo en Hacienda.

Mientras que muchos lamentaron la decisión del jefe del Ejecutivo, criticando que el todavía secretario no cumple con los requisitos para hacerse cargo del Banco Central del país o que se corre el riesgo de que la entidad financiera pierda su autonomía tomando en cuenta que Herrera forma parte del gabinete del Gobierno Federal; otros, por su parte, se dedicaron a resaltar la semejanza que guarda en su rostro el que será el nuevo titular de la SHCP con el también conocido como "Benemérito de las Américas".

Al revelarse los nuevos "destapes" del gobierno de la Cuarta Transformación, los usuarios de las redes sociales llenaron las plataformas virtuales con publicaciones alusivas al parecido de Ramírez de la O con el dueño de la frase "el respeto al derecho ajeno es la paz", los cuales bromeando referían que tanto poder tiene Morena después de los resultados de las elecciones del 6 de junio que lograron revivir a uno de los expresidentes más reconocidos de la república mexicana.

Hubo quienes hicieron referencia al gran admiración que el titular del Poder Ejecutivo Federal tiene por el oriundo de San Pablo Guelatao, Oaxaca, señalando que eso fue lo que lo llevó a "resucitarlo".

Dejando de lado la discusión de su parecido o no con Benito Juárez, lo cierto es que Rogelio Ramírez de la O ha sido uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador, particularmente en su lucha por la conquista de la presidencia de la república, fungiendo como parte del equipo de política económica desde la campaña del 2006, y siendo designado por el mandatario federal como secretario de Hacienda en 2012, aunque no pudo concretar su puesto al no ganar el partido las elecciones de ese año.

de la O es licenciado en economía por la Universidad Autónoma de México y doctor por la Universidad de Cambridge.

