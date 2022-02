AMLO se burla del Washington Post por pedir a Biden que le llame la atención tras críticas a Loret

Pese a las críticas que dicha acción provocó, el presidente de México volvió a insistir este miércoles sobre la necesidad de hacer públicos los ingreso ya no sólo de Loret de Mola, sino de otros periodistas considerados opositores, como Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Jorge Ramos.

The Washington Post deploró que el presiente López Obrador dedicó gran parte de su Mañanera del 11 de febrero a atacar a Carlos Loret de Mola, quien colabora en dicho diario como columnista de opinión.

" ¿Qué no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México? ¿Qué no saben cómo imperaba la corrupción? ¿Cómo un grupo se sentían los dueños de México? ¿Cómo fueron los causantes de la desigualdad, de la pobreza de que se desatara la violencia en el país?", cuestionó AMLO al Washington Post.

El mandatario reprochó al diario estadounidense su llamado a Biden, cuestionando si no conocen la manera en que funciona "la mafia del poder" en México, luego de acusar a diversos periodistas, como Loret de Mola, Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga y Jorge Ramos, de estar al servicio de grupos de intereses creados.

"Estaba leyendo que e l Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención por el acoso a periodistas ", resaltó AMLO en tono burlón.

México.- El presidente AMLO se burló del diario The Washington Post por pedirle a Joe Biden que condene sus recientes críticas contra el periodista Carlos Loret de Mola , cuyos supuestos ingresos exhibió en días pasados.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.