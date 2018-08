AMLO se compromete a no reducir presupuesto a universidades

Ciudad de México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a no reducir el presupuesto que reciben las instituciones de educación superior, a firmar un convenio con la ANUIES para trazar la ruta que permita lograr una cobertura universal y llamó a tener un equilibrio entre cobertura y calidad, así lo informó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera.

La XXVIII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que encabezó su Secretario General Ejecutivo, maestro Jaime Valls Esponda, sirvió de marco para que el presidente electo sostuviera su primer encuentro con los rectores, directores y representantes de instituciones afiliadas a la ANUIES, donde los dirigentes universitarios refrendaron su apoyo para trabajar de manera conjunta con el próximo Ejecutivo Federal.

Foto: cortesía.

Guerra Liera opinó que esta “es una reunión que marca un punto de partida” donde hay promesas y compromisos verbales, donde hubo una buena aceptación por parte de los rectores ya que marcó respeto por las universidades y donde también se comprometió a trabajar conjuntamente con los rectores respetando la esencia de las instituciones.

“Vimos con bueno ojos que respete a las universidades, a su autonomía, el mantener el presupuesto irreductible y sumarle el índice de inflación y tercero poder trabajar en una ruta a mediano y largo plazo que permita tener una cobertura universal (...) yo lo vi muy tranquilo, creo que él terminó su campaña, él se asume ahora con una responsabilidad para los mexicanos, no se le ve una connotación ni partidista ni ningún doble sentido, se abrió, estuvo muy a gusto, se le veía confortable en el ambiente con los rectores, los rectores le refrendamos nuestro apoyo de trabajar en esa base”, dijo.

Foto: cortesía.

El Rector de la UAS enfatizó que López Obrador “está delineando muy bien los acercamientos con las universidades, con otros sectores (...) pero sobre todo revisar un esquema que ha ido a la baja en los recursos destinados a las universidades cuando la demanda de ingreso va a la alta y creo que si el manifiesta esa tranquilidad que tuvo hoy aquí, con el paso de los meses podrá ser un presidente que no solo obligue a quienes estarán en su estructura en las diferentes instancias, a tener el mismo comportamiento, sino que irá sumando a quienes en un momento no le otorgaron el voto, o no coincidían con su propuesta y esto porque finalmente podremos tener un sistema político fuerte, un presidente bien implantado pero además una sociedad con esperanzas y lista para apoyarlo”, expresó.

Al término de la Asamblea los rectores de las 32 Universidades Públicas Estatales del país sostuvieron una reunión para conocer detalles sobre la realización de foros de Consulta Nacional por una Educación de Equidad y Calidad, que se llevarán a cabo en cada una de ellas.

En el evento estuvo presente también el futuro Secretario de Educación, maestro Esteban Moctezuma Barragán.