AMLO se convirtió en lo que criticaba con la refinería de Dos Bocas inconclusa: Ricardo Anaya

Por otra parte, Ricardo Anaya criticó al presidente López Obrador no le preocupa desarrollar una estrategia nacional de gas, a pesar de que el problema del desabasto es mucho más grave en este caso que con la gasolina y México depende en gran medida de Estados Unidos.

" Fíjate la más grande de las mentiras con la que han engañado a mucha gente, es el cuento de que es en defensa de nuestra soberanía . No vaya a ser que un día haya una conspiración mundial y ningún país le quiera vender gasolina a México", señaló en tono sarcástico.

" López Obrador se ha convertido exactamente en lo que él mismo criticaba . Fíjate qué rápido se le olvidó lo que él mismo opinaba de los políticos fantoches que hacían faramalla inaugurando obras que ni siquiera estaban terminadas . Se atrevió a inaugurar la refinería de Dos Bocas que no está terminada , que le faltan dos años para que esté terminada (...) es un verdadero engaño", dijo Anaya sobre la refinería Olmeca.

Raúl Durán Periodista

