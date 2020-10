AMLO se disculpa por llamar "El Chapo" a Joaquín Guzmán Loera

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se disculpó por haber llamado "El Chapo" al narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, durante su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre desde Palacio Nacional.

AMLO hizo referencia a Joaquín Guzmán Loera, ex líder del Cártel de Sinaloa, cuando hablaba sobre la riqueza de supuestos delincuentes de cuello blanco, pero al nombrar el apodo del capo sinaloense, que actualmente purga una condena en una cárcel de Estados Unidos, ofreció una disculpa, pues según dijo, no le gusta llamarlo de esa manera.

"Se llegó a decir que El Chapo estaba entre... no me gusta decirle así. Guzmán Loera, ofrezco una disculpa... estaba entre los hombres más ricos del mundo", expresó el presidente López Obrador.

"Yo dije en su momento que no. Hablando en términos de beisbol, cuando mucho jugaba en AAA, pero no en grandes ligas. Los que estaban en grandes ligas no aparecían, o sea, no eran tratados de esa manera, entonces nosotros siempre hemos sostenido que debe de haber esta separación tajante, incluso un distintivo del actual gobierno", añadió el mandatario.

El comentario de Andrés Manuel López Obrador desató polémica en las redes sociales, pues algunos usuarios señalaron que al parecer el presidente le habla con más respeto a un delincuente como el Chapo Guzmán.

"Se disculpa por llamarle "Chapo" al Chapo Guzmán, pero a diario lanza diatribas contra medios de comunicación, periodistas y opositores. ¿Cómo funciona la cabecita de #AMLO?", señaló un usuario.

"Muy valiente insultando constantemente a los ciudadanos y periodistas que le exigen medicamentos, seguridad, resultados, ah, pero a Guzmán Loera lo respeta. Hay niveles", escribió otra usuaria.

"Neoliberales, Fifís, Solovinos, Ricky Riquín Canallín, Conservadores.... Aaaahhhh pero cuando se trata de El Chapo Guzmán Loera, ahí si pide disculpas por referirse al Chapo por su apodo...", refirió otro usuario.

Cabe señalar que López Obrador fue muy criticado y cuestionado el año pasado cuando permitió que se dejara en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, durante un operativo en octubre del año pasado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el cual desató un fuerte enfrentamiento entre presuntos sicarios y cuerpos de seguridad.

Además, recibió críticas después de ese violento acontecimiento, cuando acudió a una gira por Sinaloa, donde estuvo en el municipio de Badiraguato y saludó a la madre de Joaquín Guzmán, acto que AMLO justificó como una acción de "humanidad".

El nombre de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, ha resonado en los últimos días tras la detención del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, a quien acusan de vínculos con el crimen organizado, pues presumiblemente la detención de Cienfuegos estaría ligada a las declaraciones de Guzmán.