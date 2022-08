AMLO se niega a aceptar terrorismo ante violencia en Cd. Juárez contra civiles: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola criticó al gobierno de AMLO por negarse a llamar terrorismo a los hechos violentos en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 11 personas fueron asesinadas en ataques contra civiles.

En su columna de opinión publicada en The Washington Post el 15 de agosto, Loret de Mola advirtió que "los cárteles del narcotráfico empiezan a rebasar una peligrosa frontera" al emprender ataques directos contra civiles, como ocurrió en Ciudad Juárez el pasado 11 de agosto.

Subrayó que lo ocurrido en Juárez "son actos terroristas", según la definición de Amnistía Internacional, pues como se reportó, tras una riña carcelaria entre Los Chapos y Los Mexicles, estos últimos atacaron a "ciudadanos que estaban en una pizzería, en una cerrajería en sus coches, en una estación de radio".

A pesar de que AMLO "definió" los hechos violentos en Juárez como ataques contra gente inocente, Loret de Mola criticó que se ha negado a reconocer que se trató de terrorismo.

"El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha querido aceptar que se trató de terrorismo. No admite el término ni pronuncia la palabra, a pesar de que el propio presidente definió así el episodio de Ciudad Juárez", criticó el periodista.

Reprochó que AMLO también se negó a reconocer el terrorismo cuando un comando armado asesinó a 15 personas inocentes en calles de Reynosa, Tamaulipas, en junio de 2021. "Dijo que fue un ataque cobarde, pero no dijo lo que también fue: un acto terrorista", agregó.

Entre las razones por las que el presidente se niega a admitir el terrorismo en México, el periodista de Latinus consideró que la primera es que "gobierna con la palabra", así que si no lo dice, no existe.

El segundo motivo es que, si México reconoce que hay terrorismo en su territorio, Estados Unidos podría intervenir más en asuntos de seguridad mexicanos, lo que no le gustaría a AMLO, que en su gobierno se ha dedicado a "cortar el accesos y la cooperación" con USA en estos temas.

"Pero la realidad no la puede borrar. El acto terrorista en Ciudad Juárez representa una escalada más en los niveles récord de inseguridad que azotan al país en esta administración federal", aseveró Loret.

A lo ocurrido en Juárez se suman otros hechos violentos registrados durante los mismos días en Jalisco, Guanajuato y Baja California, donde no hubo asesinatos de civiles, pero sí se esparció el terror con quema de vehículos y negocios, así como bloqueos.

El periodista también criticó la falta de indignación y empatía que AMLO mostró ante los hechos en Ciudad Juárez, dedicando apenas 82 segundos al tema en La Mañanera del día siguiente.

"No mostró indignación ni empatía. No señaló nada sobre usar legítimamente la fuerza del Estado para llevar a los responsables ante la justicia ni qué hará su gobierno ante esta situación. Casi como muletilla, lamentó los hechos y sentenció sin emoción: 'ojalá no se repita'", relató.

Loret de Mola comparó esta reacción con los mensajes que AMLO ha enviado a los grupos criminales, a quienes se refiere con respeto mientras insiste en su estrategia de seguridad de "abrazos, no balazos", e incluso amenaza con acusarlos con sus mamás y abuelas.

Por último, resaltó que estos hechos violentos ocurren en la misma semana en que estalló la polémica por el anuncio del decreto de AMLO para militarizar la Guardia Nacional incorporándola al Ejército, pese a que su mando debe ser civil, según la Constitución.

"Si algo criticó AMLO cuando aspiraba al poder era que los presidentes usaran al Ejército en tareas de policías, y prometió hasta el cansancio que él regresaría a los soldados a sus cuarteles", recordó Loret, señalando la contradicción de López Obrador.