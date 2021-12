AMLO se olvida de la violencia contra las mujeres en su Tercer Informe de Gobierno

Sinaloa, México.- “Aun con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos, no hemos combatido la violencia con la violencia; hemos acreditado con hechos nuestra convicción humanista; demostrando, en la práctica, que el mal debe enfrentarse haciendo el bien, que la paz es fruto de la justicia”, expresó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en una parte de su mensaje durante el tercer informe de gobierno el pasado 1 de diciembre, sin embargo, se olvidó del tema de la violencia contra las mujeres.

Así lo expresaron representantes de colectivos feministas de Sinaloa, quienes reconocen la intención de la autoridad federal por atender las causas y la incidencia de delitos, pero donde hace falta ser más enérgicos al atender la problemática de violencia contra las mujeres y sobre todo, en el castigo a los agresores.

“El presidente, en su informe, dice que atenderá las causas y que la incidencia en delitos va disminuyendo, puede ser verdad, pero no estoy de acuerdo con su frase que dice que el mal debe enfrentarse haciendo el bien, creo que en estos temas deberíamos ser más enérgicos y poco permisivos, pues en nuestro país la violencia que día a día se ejerce contra las mujeres es por falta de estrategias que castiguen realmente a sus agresores”, consideró Rosario Dignora Valdez López, representante del colectivo feminista denominado Ingobernables LM.

Falta trabajo

Valdez López, quien ejerce como policía tercero, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome, dijo que a los gobiernos les hace falta más empatía y el valor del servicio, pues aunque tenemos muchas leyes que defienden a la mujer, no han servido hasta el momento para erradicar la violencia que hoy en día viven.

Por su parte, Angie Arellano, psicóloga experta en género, atención y prevención a la violencia en contra de las mujeres, lamentó que en el combate a la corrupción emprendido por la actual administración federal desapareció importantes programas de apoyo a organizaciones que atienden esta problemática.

“Precisamente por los temas en que se podían ejercer cuestiones corruptas, pero no se dio cuenta, desde una perspectiva de género, del daño que estaba ocasionando a mujeres, por ejemplo, que permanecían en resguardo de refugios, que están operando como sociedad civil y no de gobierno. Dejó de existir el refugio que nosotros teníamos con apoyo del Gobierno del Estado precisamente porque se acabaron los recursos”, explicó la representante del colectivo Feministas Alteradas Sinaloenses y de la Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa.

Reconoció el respeto que se brinda a las instituciones y dependencias gubernamentales que atienden los temas de violencia de género, sin embargo, dijo, se deben manejar datos precisos del índice delictivo y de agresiones contra las mujeres en Sinaloa y en todo el país.

“Existen observatorios a nivel nacional y regional en materia de feminicidios y en materia de violencia contra las mujeres, pero el tema principal es el sistema anticorrupción y para él (presidente de la república) hablar de un sistema de alerta de género no es muy favorable, porque cuando un mandatario habla y dice que son un Estado fallido en espacios seguros y materia de no violencia contra las mujeres, no les conviene decir que somos un estado en que no cuidamos a las mujeres y mientras más expongan los casos, das como una mala imagen para la región, el estado o el país”.

Dijo que se debe trabajar más en la capacitación de funcionarios en materia de género, el problema, dijo, es que funcionarios van y vienen cada vez que cambia la administración y la capacitación debe ser constante y muchas veces hasta repetitiva.

“Se necesita de mucho trabajo y mucha construcción, de mucha educación, formación, no solo a funcionarios, sino también que le entren todas las instituciones que tenemos, porque falta mucho en la materia”, concluyó.