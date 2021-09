"AMLO se quiere reelegir, sin ninguna duda": Vargas Llosa a Loret de Mola

México.- El escritor Mario Vargas Llosa aseguró a Carlos Loret de Mola que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca la reelección para 2024, aunque descartó que México se convierta en una dictadura.

En entrevista con Loret de Mola para Latinus, Vargas Llosa aseveró que "todos los presidentes quisieran ser reyes", y AMLO sin duda alguna busca reelegirse, aunque esperó que el pueblo de México lo impida.

"López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, yo espero que los mexicanos no se lo permitan", dijo el Premio Nobel de Literatura.

Cuestionado por el periodista sobre si el gobierno de AMLO se convertirá en una dictadura, el autor de "Conversación en La Catedral" descartó totalmente la posibilidad de que se geste una "dictadura perfecta" como en su momento llamó a la del PRI, pues considera que los mexicanos tienen suficiente "conciencia democrática".

"Yo creo que el contexto mexicano no está para una dictadura como la que ejercía el PRI, por ejemplo (...) creo que en México hay suficiente conciencia democrática en sectores muy amplios del país, y esta manera de votar en la última elección para mí es un síntoma de esa toma de conciencia", expuso-

Vargas Llosa también reiteró que el presidente López Obrador es un "populista", calificando como "cómico" y "absurdo" exigirle a España que se disculpe por las atrocidades cometidas durante la conquista.

Vargas Llosa fue entrevistado por Loret para el programa Latinus. Foto: Captura de YouTube

"Ha demostrado que es un populista, no me diga que no es cómico, absurdo a estas alturas pedirle a España que pague los costos de lo que la conquista de México, es algo completamente disparatado, no tiene ni pies ni cabeza", dijo el narrador.

El Nobel de Literatura resaltó los puntos positivos de la conquista española, como unificar a todo el continente con el idioma y la religión, así como conectar a América con Europa. "Nos produjo la libertad", dijo desde una visión notoriamente eurocentrista.

En temas más recientes, el escritor criticó la invitación de AMLO al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el marco de la conmemoración de los 200 años de Independencia, calificando de "populista" la acción.

"Que el presidente, en los 200 años de Independencia, invite a un presidente cubano a que venga a pronunciar un discurso que tampoco tiene mucho sentido, también es una cosa populista, francamente de mal gusto", aseveró.

El autor de "Los cachorros" opinó que ni el comunismo ni el socialismo son la solución para la profunda desigualdad social y económica que padecen los países de América Latina. El gran problema, consideró, es que "votamos mal" y "elegimos a los peores candidatos".

"Nuestro gran problema en América Latina es que votamos mal, elegimos a los peores candidatos que tenemos y esas catástrofes nos han arrastrado a la posición en la que estamos, somos países del tercer mundo", lamentó el escritor.

Leer más: "¿Le quedó el saco?" Tunden a AMLO por asegurar que "la zopilota" es Beatriz Gutiérrez

No es la primera vez que Mario Vargas Llosa critica a AMLO. En noviembre de 2019, declaró temr que "México esté retrocediendo" y se convierta de nuevo en una "dictadura" por el populismo del gobierno de López Obrador.