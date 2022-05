AMLO se regodeaba por reportajes de violencia con Calderón: Carlos Loret de Mola

México.- AMLO gozaba con los reportajes sobre violencia con Felipe Calderón, expresó Carlos Loret de Mola y aseguró que ahora ataca a quienes exhiben la inseguridad que registra México a causa del narcotráfico.

A través del programa Loret Capítulo 84, difundido por el canal de Youtube Latinus, el pasado 26 de mayo del 2022, uno de los comunicadores más conocidos de México, Loret de Mola aseguró que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se regodeaba con los reportajes de violencia durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

“López Obrador se regodeaba con los reportajes sobre la violencia en tiempos de Calderón, se regodeaba con la Casa Blanca de Peña Nieto y hoy que está en el poder, ataca a la prensa por exhibir que su sexenio es el más violento de la historia y persigue a quienes revelamos la Casa Gris de su hijo José Ramón”, aseguró Loret de Mola sobre AMLO.

Estas aseveraciones la realizó justo después de tachar vulgar y autoritario a Alejandro Moreno, líder del PRI que fue evidenciado en audios diciendo que a los periodistas no se les mataba a balazos, sino de hambre.

“Es muy fácil defender la libertad de expresión en gobierno ajeno”, comentó Loret de Mola por Alejandro Moreno y por AMLO (antes de que fuera presidente de México).

Posteriormente, Loret de Mola dio una cátedra sobre el papel del periodismo, destacando que existía para inclinar la balanza en la política, que implicaba exhibir los abusos de poder para así contenerlos.

“El periodismo no está para inclinar la balanza de la política partidista, hacer periodismo crítico del poder no es estar a favor de la oposición y así como hay muchos genuinos defensores de la libertad, gente que está preocupada por el desastre en el país y que quiere mejorar las cosas, evolucionar, mirar hacia el futuro, no somos ingenuos, también sabemos que entre quienes hoy se disfrazan de defensores de la libertad hay representantes de algunos de los episodios más desgraciados de la vida política mexicana”, declaró Loret.

Finalmente, aseguró que los ataques contra los periodistas han roto límites con AMLO en el poder, pero que no es ingenuo, pues en los gobiernos que precedieron políticos del PRI y el PAN, también hubo ataques y censura contra periodistas.

“Es cierto que lo de López Obrador ha roto todos los límites, pero no me diga que no había ataques y presiones a la libertad de expresión en tiempos del panismo, del priismo”, finalizó Loret de Mola.