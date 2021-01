AMLO se retirará al terminar su mandato en 2024: "Me jubilo, misión cumplida"

Guerrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se jubilará y dirá "misión cumplida" al terminar su mandato como presidente de México en 2024, ya que no desea ser un "dirigente permanente".

Al inaugurar la Universidad para el Bienestar "Benito Juárez" durante su gira por el estado de Guerrero, AMLO expuso que no busca dejar inconclusas las obras que ha impulsado la Cuarta Transformación (4T), y es por eso que a menudo apura a su gabinete.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Me dicen algunos: '¿Por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso?' Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre (de 2024) y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida", manifestó.

"No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir: ¿quién me va sustituir?", añadió desde el municipio de Atoyac, Guerrero.

El presidente López Obrador confió en que habrá nuevas generaciones que se harán cargo de continuar con la 4T en apego a sus principios, como la austeridad y la lucha contra la corrupción, por lo cual es importante no dejar a los jóvenes sin apoyo en la actualidad.

Leer más: Asegura AMLO que mientras no lo censuren en Facebook, seguirá subiendo videos

"Hay que pensar en el relevo generacional, por esto también todo lo que hagamos por los jóvenes es importante para garantizar hacia el futuro la continuidad del movimiento de transformación, es decir, que se sigua luchando por la justicia, por la democracia, que no se permita la corrupción, que no se permitan los lujos en el gobierno, que se actúe con austeridad republicana", expuso AMLO.

Por otra parte, el mandatario adelantó que se ampliará el apoyo del programa "Sembrando Vida", en el que actualmente hay 20 mil sembradores cultivando 50 mil hectáreas, y buscará proponer a campesinos que planten árboles frutales y maderables en lugar de marihuana y amapola, por lo que pidió a los pobladores no demorarse para concluir en 2024.

Leer más: Publica FGR expediente en el que exoneró a Salvador Cienfuegos