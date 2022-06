AMLO se reúne con John Kerry para hablar sobre energías verdes y cambio climático

"Los especuladores, los que manejan los mercados financieros y los expertos a través de los medios de información vendieron muy por adelantado que ya no se iba a utilizar el petróleo y que ya era la era de los autos eléctricos", dijo AMLO.

Al hablar sobre el encuentro en La Mañanera del lunes, AMLO aseguró que Kerry no viene a presionar sobre temas energéticos , sino a supervisar avances, y subrayó que "Estados Unidos tiene un grave problema porque ya está a más de 5 dólares el galón (de gasolina)".

"Ayer me equivoqué, dije que era ayer (la reunión), es que la secuela del Covid todavía, es a las 11 y media, pues cómo ayudar para enfrentar todos los efectos del cambio climático , estamos haciendo mucho en México", indicó AMLO en La Mañanera.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.