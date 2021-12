AMLO se sinceró sobre la revocación de mandato, quiere otra consulta patito: Loret de Mola

"El presidente, en una interminable borrachera de ego, quiere repetir la dosis ahora con su revocación de mandato (...) (quiere) arrinconar al INE para hacerlo ver como parte de la oposición y no un árbitro imparcial, y la posibilidad de desviar la atención para que no se hable de sus malos resultados de gobierno", escribió Loret.

"En ninguno de los casos se trata de un método democrático: no es un presidente que quiere escuchar al pueblo y no es una ciudadanía que se expresa libremente (...) ganará lo que el presidente quiera ", añadió en la columna.

El columnista agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por años exigió "elecciones limpias", se ha convertido en " un profesional de la trampa electoral ", pues no es la primera vez que impulsa "consultas patito".

"Como su 'pecho no es bodega', el presidente tardó, pero terminó por sincerarse: lo que quiere es otra consulta patito como las que ya ha hecho. Hubiéramos empezado por ahí. De haber sabido, nos ahorrábamos el debate, el golpeteo al INE , los llamados a defender la democracia frente al tiranuelo de Palacio", escribió.

Raúl Durán Periodista

