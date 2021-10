¿AMLO se va de la política? Vicente Fox dijo lo mismo y hoy es líder opositor de la 4T

México.- Durante los últimos meses y no pocas veces, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido una y otra vez que, una vez que termine su mandato presidencial en 2024 él se retirará por completo de la vida política y hasta de la pública, ya que ha advertido que cerrará todas sus cuentas en redes sociales.

No obstante, a poco más de la mitad de su cargo, el expresidente Vicente Fox aseveraba y perjuraba que, tanto él como la ex primera dama, Marta Sahagún, a quien se le veía como su sucesora en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, se jubilarían de la política y se retirarían a vivir apaciblemente a su rancho San Cristóbal en León, Guanajuato, a pasar tiempo con sus hijos.

Y a poco más de 17 años de dichas declaraciones, Fox Quesada se ha convertido en uno de los críticos más severos y constantes del gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por López Obrador y Morena.

Las declaraciones del panista se dieron después de la renuncia de quie fuera su secretario particular y portavoz, Alfonso Durazo, quien lo acusó de haber eliminado de sus aspiraciones el cambio democrático para, en lugar de ello, impulsar la candidatura de Sahagún Jiménez.

Mientras el ex mandatario estatal enfatizaba que él no sabía ni tenía nada que ver con las encuestas donde ponían el nombre de su esposa como posible candidata a la presidencia de la república, Martha Sahagún se manejaba a través de un lenguaje ambiguo cuando se le cuestionaba sobre su futuro en la politica, afirmando que todavía no había tomado una decisión al respecto.

En la actualidad, a nada de cumplir 3 años que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su mandato, Vicente Fox día con día se encarga de señalar los errores que el gobierno obradorista ha cometido, señalando que lo que quiere es llevar a México a una situación como la que padece Venezuela.

Leer más: Urge AMLO a terminar proyectos de la 4T en 2023, antes de que México se "caliente" electoralmente

Mientras tanto, López Obrador, quien después de 3 intentos conquistó la banda presidencial, ha jurado que en el 2024 él se retira e, incluso, ha sido por su propia iniciativa que la carrera de la sucesión ha empezado, haciendo notar su preferencia predilecta hacia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinmbaum.