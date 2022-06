AMLO se va en 2024 pero confía en la 4T: "los que vienen pueden ser mejores que yo"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su confianza en que quien lo sucederá en 2024 tras el relevo generacional “puede ser mejor que el que les está hablando".

Así lo manifestó el presidente López Obrador durante la inauguración de la nueva sucursal del Banco del Bienestar en Coatlán del Río, Morelos. En donde destacó el éxito de algunos programas como Sembrando Vida, pues señaló que este tipo de acciones continuará mientras "estemos (Morena) en el gobierno".

"Llamo, convoco a que nos apuremos, porque ya me faltan dos años y tres meses y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios, yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato, ya cierro el ciclo y va a haber relevo generacional. Y no se preocupen, porque los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres hasta mejores que el que les está hablando", señaló

Acompañado del gobernador Cuauhtémoc Blanco y otros funcionarios, el líder del ejecutivo Federal destacó que continuará la atención al pueblo sobre todo la de los más necesitados, pues es parte del proyecto de transformación.

Señaló que durante su administración se ha dado prioridad a diferentes sectores de la población como son los adultos mayores.

También recordó que ahora se busca que hasta el de más arriba pague impuestos y por eso hay buena recaudación, incluso de empresas que antes no pagaban, y por este motivo el país no ha recurrido a endeudarse más.

"Porque tenemos buena recaudación, porque ahora están pagando los que antes no pagaban. Y no crean que poca cosa, hay empresas que no pagaban y que ahora están pagando 10 mil, 12 mil, 15 mil millones de pesos, y ese es el dinero que se utiliza para estos programas de Bienestar", destacó AMLO.