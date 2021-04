AMLO se vacunará en la Mañanera de este 20 de abril para convencer a adultos mayores

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que se aplicará la vacuna contra Covid-19 en la conferencia Mañanera de este martes 20 de abril para infundir confianza entre los adultos mayores que no han querido vacunarse.

Previo al final de la conferencia de prensa de este lunes, AMLO reconoció que antes había rechazado vacunarse en Palacio Nacional ante la prensa, pero luego cambió de opinión para no dar razón a sus adversarios y para demostrar a los adultos mayores que la vacuna es segura.

Mañana me voy a vacunar (...) Había dicho yo que no quería espectáculo, pero luego decidí que era importante que me vacunara y que fuese público, porque decían mis adversarios que ya me había vacunado y también que hay un porcentaje menor de adultos mayores que no quiere vacunarse", dijo.