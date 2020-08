AMLO señala que la mayoría de los responsables involucrados en el caso de la familia LeBarón ya han sido detenidos

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la labor que han realizado las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad en el País. Las declaraciones la dio durante la Mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

"Es muy importante y ha sido de mucha valía el contar con el apoyo tanto de la Marina como del Ejército para enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia. Nos han ayudado mucho, no es lo mismo de antes, porque también no es para presumir, pero no es el mismo comandante de las Fuerzas Armadas", comentó López Obrador.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que la mayoría de los responsables involucrados en el caso de la familia LeBarón ya han sido detenidos.



"Se avanza mucho en Sonora, se está avanzando, ya tenemos prácticamente terminada toda la investigación y están detenidos la mayoría de los responsables de la familia LeBarón y eso se ha hecho de manera conjunta", informó.



"Estamos trabajando de manera conjunta y se puede avanzar sin violar los derechos humanos, ya no hay impunidad, yo espero que cuando termine nuestro Gobierno se le recuerde por haber llevado a cabo una misión, el combatir la corrupción y la impunidad, que se le recuerde por eso".

El Presidente anunció que hoy enviará al Senado una aprobación para que en temas de desaparición forzada pueda intervenir la ONU.

También te puede interesar:

Campesinos e integrantes de la comunidad LeBarón se agarran a golpes con policías municipales en Galeana, Chihuahua

Familia LeBarón demanda al Cártel de Juárez en una corte federal de Estados Unidos

Acompañados del presidente del PRI detienen a dos por caso LeBarón